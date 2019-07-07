Последний рейс «Аэрофлота» Москва — Тбилиси вылетел из Шереметьева

Последний рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU 1892 Москва — Тбилиси вылетел в воскресенье из столичного аэропорта «Шереметьево», согласно данным электронного табло, перед закрытием авиасообщения с Грузией.

Самолет приземлится в Грузии в 02:00 8 июля по местному времени, а обратно отправится в 03:05 по местному времени и вернется в российскую столицу в 04:50 (по Москве).

Напомним, Россия заморозила авиасообщение с Грузией заморожено с 8 июля в связи с антироссийскими выступлениями в этой стране.