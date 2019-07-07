Аэропорт Митига в Ливии закрыт после воздушной атаки

Аэропорт Митига в пригороде Триполи закрылся в воскресенье после воздушной атаки, передает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление представителя Правительства национального согласия Ливии.

Согласно данным телеканала, администрация аэропорта сообщила «о закрытии воздушного пространства аэропорта после того, как в его пределах упало несколько ракет», однако информации о повреждении взлетного поля или здания аэровокзала Митиги пока нет.

Напомним, аэропорт Митига постоянно подвергается обстрелам со стороны сил Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара. На данный момент воздушная гавань контролируется войсками, лояльными ПНС во главе с Фаизом Сараджем.