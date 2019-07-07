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Аэропорт Митига в Ливии закрыт после воздушной атаки

Аэропорт Митига в Ливии закрыт после воздушной атаки

 Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями

Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями
22:15   7 Июля 2019
Весь мир

Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями

Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями

Госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter пригрозил Ирану новыми санкциями и дальнейшей изоляцией в случае расширения Тегераном своей ядерной программы.

Напомним, ранее Иран заявил, что собирается начать обогащение урана выше уровня 3,67 %, предусмотренного ядерной сделкой, поскольку государства — члены СВПД не смогли в течение 60 дней удовлетворить требования Тегерана относительно экономических интересов страны.

Помпео заявил, что иранский режим, имеющий ядерное оружие, будет еще более опасен для мира.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #санкции #иран #помпео #ядерная сделка

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