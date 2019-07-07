Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями

Госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter пригрозил Ирану новыми санкциями и дальнейшей изоляцией в случае расширения Тегераном своей ядерной программы.

Напомним, ранее Иран заявил, что собирается начать обогащение урана выше уровня 3,67 %, предусмотренного ядерной сделкой, поскольку государства — члены СВПД не смогли в течение 60 дней удовлетворить требования Тегерана относительно экономических интересов страны.

Помпео заявил, что иранский режим, имеющий ядерное оружие, будет еще более опасен для мира.