Около 4,5 тысяч граждан РФ в Грузии не стали сдавать или менять билеты

Порядка 4,5 тысяч российских туристов, которые не проявили желания сдать или обменять билеты на более ранние вылеты до запрета полетов, остаются в Грузии. Об этом сообщил журналистам глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих. Он подчеркнул, что, возможно, это те, кто решил остаться и выехать из страны на другом виде транспорта.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией намечены на 7 июля этого года. С 8 июля авиасообщение между странами преостановят. Пассажиры, которые приобрели билеты российских авиакомпаний на 8 июля или более позднее время, могут без доплат и штрафных санкций вернуть их полную стоимость или переоформить перелет в другое место.