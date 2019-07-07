Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 4,5 тысяч граждан РФ в Грузии не стали сдавать или менять билеты

Около 4,5 тысяч граждан РФ в Грузии не стали сдавать или менять билеты

 Авиакомпании потеряют три миллиарда рублей из-за запрета на полеты между РФ и Грузией

Авиакомпании потеряют три миллиарда рублей из-за запрета на полеты между РФ и Грузией
Легкомоторный самолет разбился под Полтавой, один человек погиб

Легкомоторный самолет разбился под Полтавой, один человек погиб

 Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации

Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации
Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями

Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями

 Женская сборная России одержала вторую победу подряд на Кубке Европы по пляжному футболу

Женская сборная России одержала вторую победу подряд на Кубке Европы по пляжному футболу
Около 4,5 тысяч граждан РФ в Грузии не стали сдавать или менять билеты

Около 4,5 тысяч граждан РФ в Грузии не стали сдавать или менять билеты

 Авиакомпании потеряют три миллиарда рублей из-за запрета на полеты между РФ и Грузией

Авиакомпании потеряют три миллиарда рублей из-за запрета на полеты между РФ и Грузией
Легкомоторный самолет разбился под Полтавой, один человек погиб

Легкомоторный самолет разбился под Полтавой, один человек погиб

 Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации

Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации
Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями

Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями

 Женская сборная России одержала вторую победу подряд на Кубке Европы по пляжному футболу

Женская сборная России одержала вторую победу подряд на Кубке Европы по пляжному футболу
21:43   7 Июля 2019
Россия

Около 4,5 тысяч граждан РФ в Грузии не стали сдавать или менять билеты

Около 4,5 тысяч граждан РФ в Грузии не стали сдавать или менять билеты

Порядка 4,5 тысяч российских туристов, которые не проявили желания сдать или обменять билеты на более ранние вылеты до запрета полетов, остаются в Грузии. Об этом сообщил журналистам глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих. Он подчеркнул, что, возможно, это те, кто решил остаться и выехать из страны на другом виде транспорта.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией намечены на 7 июля этого года. С 8 июля авиасообщение между странами преостановят. Пассажиры, которые приобрели билеты российских авиакомпаний на 8 июля или более позднее время, могут без доплат и штрафных санкций вернуть их полную стоимость или переоформить перелет в другое место.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#грузия #минтранс #авиасообщение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...