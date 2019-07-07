Мексиканские власти задержали в аэропорту еще 14 россиян

Миграционная служба Мексики не впустила в страну 14 граждан РФ, рассказали в воскресенье ТАСС в российском посольстве в Мехико.

Ранее, в субботу, в аэропорту города Канкун задержали и депортировали 10 россиян из-за несоответствия правилам въезда. Российские дипломаты сообщили, что причины задержания второй группы людей аналогичны — «несоответствие заявленным целям пребывания туриста».

Уточняется, что в настоящее время россияне находятся в спецприемнике, как только появится возможность, их отправят на родину.