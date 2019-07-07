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21:09   7 Июля 2019
Россия

Авиакомпании потеряют три миллиарда рублей из-за запрета на полеты между РФ и Грузией

Авиакомпании потеряют три миллиарда рублей из-за запрета на полеты между РФ и Грузией

Убытки, которые понесут авиакомпании после вступления в силу запрета на авиасообщение между Россией и Грузией составят примерно три миллиарда рублей.

Об этом в воскресенье журналистам заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, отметив, что речь идет и о прямых убытках и о части упущенной выгоды авиаперевозчиков.

«Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около 3 млрд рублей, - сообщил министр, добавив также: - Компании, с учетом объема возвращенных билетов, сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчеты будут представлены».

Авиакомпании потеряют три миллиарда рублей из-за запрета на полеты между РФ и Грузией

Также глава Минтранса рассказал, что из 54 тысяч российских туристов в Грузии остаются примерно 4,5 тысячи человек, которые не сдали туристы и продолжают отдыхать в Грузии. Возможно, эти туристы приняли решение по окончании отдыха выехать на родину другим видом транспорта, но российская сторона на всякий случай на всю следующую неделю подготовила дополнительные меры и средства, чтобы доставить россиян домой через аэропорты соседних стран.

Напомним: прямое авиасообщение между Россией и Грузией будет под запретом с 8 июня. Решение об этом было принято 20 июня после того, как в Тбилиси вспыхнули антироссийские протесты, спровоцированные местной оппозицией.

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Автор: Александр Люблинский
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