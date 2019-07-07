Россия готовится вывозить из Грузии россиян через соседние аэропорты

Российские туристы, остающиеся в Грузии после 8 июля, когда вступит в силу временный запрет на прямые авиаперелеты между нашими странами, смогут вернуться на родину через аэропорты соседних стран.

Россия готовит дополнительные средства для вывоза россиян из Грузии через соседние аэропорты на всю следующую неделю. Об этом в воскресенье 7 июля сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

«На всякий случай мы готовим на 8-е число и на неделю с 8-го числа дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты», - сказал он журналистам, подтвердив при этом, что речь идет о вылетах не из Грузии, а из расположенных поблизости аэропортов.

Ранее сообщалось, что грузинские авиакомпании завершили последние рейсы в Тбилиси из Москвы и Санкт-Петербурга. Российские авиакомпании также в воскресенье вечером готовятся совершить рейсы перед вступлением в силу запрета на прямое авиасообщение с Грузией.

Граждане, купившие билеты российских авиакомпаний на рейс в Грузию на дату с 8 июля и позже смогут вернуть их или переоформить перелет в другую страну без доплаты или каких-то штрафных санкций.

Напомним: причиной для введения запрета на авиасообщение между Россией и Грузией было принято в Москве из соображений безопасности для российских туристов в связи с вспыхнувшими в Тбилиси 20 июня антироссийскими протестами.