РФ и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах

Авиакомпании России и Чехии выполняют авиаперелеты между двумя государствами в прежних объемах. Об этом рассказал журналистам глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих в воскресенье, 7 июля.

«В прежних. Там три авиакомпании наши летают. Одна чешская. Летают в тех объемах, которые были до начала всех переговоров», — заявил министр, отвечая на вопрос, сохраняется ли авиасообщение с чешским государством в прежних объемах и после 7 июля.

«Аэрофлот» 2 июля этого года отменил несколько авиарейсов в Прагу из Москвы, так как Чехия решила аннулировать разрешения на полеты. О приостановке рейсов в эту европейскую страну сообщила и авиакомпания «Победа». Но вскоре Минтранс Чехии сообщил, что власти разрешили российским перевозчикам возобновить полеты до 7 июля после аналогичного шага со стороны РФ.