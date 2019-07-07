Саудовская Аравия разорвала контракт с «Боинг» на поставку 30 самолетов 737 Max

Саудовский лоукостер Flyadeal, который принадлежит авиакомпании Saudia, передумал пополнять парк тридцатью самолетами Boeing 737 MАX, решив вместо них закупить самолеты Airbus A320.

Об этом в воскресенье сообщает телеканал BBC News, отмечая, что стоимость несостоявшегося контракта составляла 5,9 миллиарда долларов, так как помимо первой партии в 30 бортов, планировалась закупка еще двадцати самолетов. При этом «Боинг» планировал предоставить Flyadeal скидку.

Напомним: менее чем за год самолеты Boeing 737 MАX дважды потерпели крушение. В октябре 2018 года в результате крушения самолета индонезийского авиаперевозчика Lion Air погибли 189 человек, а в марте 2019 разбился борт, принадлежавший эфиопской компании Ethiopian Airlines – жертвами стали еще 157 человек. После этого полеты данных лайнеров были приостановлены по всему миру.