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Саудовская Аравия разорвала контракт с «Боинг» на поставку 30 самолетов 737 Max

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20:30   7 Июля 2019
Весь мир

Саудовская Аравия разорвала контракт с «Боинг» на поставку 30 самолетов 737 Max

Саудовская Аравия разорвала контракт с «Боинг» на поставку 30 самолетов 737 Max

Саудовский лоукостер Flyadeal, который принадлежит авиакомпании Saudia, передумал пополнять парк тридцатью самолетами Boeing 737 MАX, решив вместо них закупить самолеты Airbus A320.

Об этом в воскресенье сообщает телеканал BBC News, отмечая, что стоимость несостоявшегося контракта составляла 5,9 миллиарда долларов, так как помимо первой партии в 30 бортов, планировалась закупка еще двадцати самолетов. При  этом «Боинг» планировал предоставить Flyadeal скидку.

Напомним: менее чем за год самолеты Boeing 737 MАX дважды потерпели крушение. В октябре 2018 года в результате крушения самолета индонезийского авиаперевозчика Lion Air погибли 189 человек, а в марте 2019 разбился борт, принадлежавший эфиопской компании Ethiopian Airlines – жертвами стали еще 157 человек. После этого полеты данных лайнеров были приостановлены по всему миру.

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Автор: Александр Люблинский
#самолеты #контракт #боинг #boeing

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