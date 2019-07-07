Авиакомпании Грузии выполнили последние рейсы в РФ перед запретом на полеты

Грузинские авиаперевозчики завершили последние рейсы из России перед наступление временного запрете на полеты. Также к последним рейсам в Грузию готовятся российские авиакомпании – «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии».

Агентство ТАСС приводит в воскресенье вечером слова PR-менеджера грузинской компании MyWay Airlines Тамары Кобулашвили.

«Да, сегодня мы выполнили последний рейс в Московский аэропорт Жуковский. Самолет вылетел по штатному расписанию. После этого рейса мы прекращаем полеты в Россию», отметив. Что рейс в Москву был совершен из Тбилиси.

В то же время сообщается, что компания Georgian Airways совершила последний рейс Тбилиси – Санкт-Петербург.

Напомним: решение о временной приостановке воздушного авиасообщения между Россией и Грузией было принято в Москве после того, как в Тбилиси 20 июня вспыхнули масштабные антироссийские акции протеста. Поводом для волнений стало проведение в грузинском парламенте сессии Генеральной Межпарламентской ассамблеи православия с участием российской делегации. Грузинскую оппозицию возмутил тот факт, что согласно регламенту глава делегации РФ и президент МАП Сергей Гаврилов вел сессию, сидя в кресле спикера. В ходе акции протеста оппозиционеры предпринял попытку штурма парламента и на какое-то время даже смогли прорваться в зал заседаний.