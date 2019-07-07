СМИ узнали о массовой фальсификации подписей Гудковым

В субботу, 6 июля, истек срок подачи документов в Мосгоризбирком для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих выборах в Московскую городскую думу.

Изначально о намерении баллотироваться в Мосгордуму заявили 417 человек, однако далеко не всем удалось собрать необходимое количество подписей в свою поддержку. Из числа представителей оппозиции, которые шли на выборы как самовыдвиженцы, необходимые 5000 подписей смогли представить для проверки полтора десятка человек, в том числе бывший депутат Дмитрий Гудков.

Как сообщает в воскресенье Федеральное агентство новостей, Гудков подписи в свою поддержку не собирал, он их подделал, при чем сделал это откровенно цинично и в большом количестве. Также ФАН отмечает, что Гудков фальсифицировал подписи москвичей не только для своей избирательной кампании, но и для всей своей команды.

Ранее, штаб кандидата в Московскую городскую думу Александра Белых опубликовал видео, на котором запечатлена массовая подделка подписей за оппозиционеров Илью Яшина и Дмитрия Гудкова. Именно их имена значились на зафиксированных подписных листах. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не застали нарушителей. По словам очевидцев молодые люди покинули помещение, оставив липовые подписные листы

Кроме того, член команды Гудкова, экс-кандидат на выборах в Мосгордуму от 41-ого округа Денис Шендерович ранее признался, что проверка сданных им в Мосизбирком подписей выявила около 500 недействительных. Стоит отметить, что все подписи предварительно были проверены гудковскими единомышленниками. Шендерович с выборов решил сняться.