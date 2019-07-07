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19:38   7 Июля 2019
Россия

Сотрудника штаба Соболь заставляли читать на камеру лживое признание в «шпионаже»

Сотрудника штаба Соболь заставляли читать на камеру лживое признание в «шпионаже»

Координатор сборщиков подписей за юриста навальновского ФБК Любовь Соболь, которая намерена попасть в Мосгордуму, сообщил, что команда у «кандидата» не такая уж и дружная, какой она ее представляет. Его слова приводит издание «Версия». Арсений заявил, что к сборщикам в штабе соратницы блогера Алексея Навального относились довольно плохо, а подсчет подписей велся крайне странно.

По словам молодого человека, изначально Соболь собрала всех в ТЦ Мега Плаза, где рассказала, что именно требует от новых сотрудников. Сборщики, отметила она, должны «шпионить» друг за другом, чтобы находить в рядах работников «провокаторов». В противном случае их работа считалась бы плохо выполненной.

Арсений сообщил, что трех девушек в штабе Соболь отстранили от работы за то, что те в соцсетях были подписаны на публичную страницу «Молодой Гвардии», а также числились в одном учебном заведении. Юноша попытался повлиять на решение Любови, но слушать его она не стала.

Еще одной неприятной историей поделился юноша по имени Иван, которого в штабе пытались подставить как «шпиона». Руководитель штаба Соболь заставлял его читать на камеру текст с фейковым признанием в том, что он якобы пришел к кандидату в качестве скрытого провокатора, однако, поняв, что Соболь делает благое дело, изменил свое мнение. Иван отказался это делать и был уволен.

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Координатор сборщиков подписей Арсений уверен, что шпиономания и паранойя кандидата лишь усугублялась. Руководством выделялись «проверенные» люди для доносов на коллег. Попытки оправдать людей «кандидат» не желала выслушивать.

Сбор подписей Арсению также показался странным. Максимально в день ему удавалось собирать штук 80. Но из-за непрозрачности системы учета понять, сколько собирали другие, было попросту нереально. Иногда говорилось и о 300-350 автографах. Согласно статистике штаба, со временем их стало больше, однако в это не верили и сами сборщики. Вскоре подписные листы стали увозить к Соболь домой, и тогда было уже невозможно понять, сколько же подписей ее штаб собирает на самом деле.

Ранее сообщалось, что стражи порядка обнаружили в Москве квартиру, на которой фабриковали подписи за Соболь. По крайней мере, ее агитки и подписные листы отчетливо видны на видео. «Рисовальщики» подписей делали по 40 листов на троих, получая по 2000 рублей за смену.

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Автор: Алла Ларионова
#мосгордума #сбор подписей #соболь

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