Глава ПАСЕ заявила, что ассамблея не изменит позиции по Крыму

Парламентская ассамблея Совета Европы нацелена на всестороннюю работу с Россией, но ее позиция по Крыму остается неизменной.

Об этом, выступая в воскресенье в Люксембурге на 28-й сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

По ее словам Россия и парламент РФ на протяжении пяти последних лет не принимали участия в работе ассамблеи, по причинам известным все – это «противоправная аннексия» полуострова Крым и конфликт в Донбассе в 2014-2015 годах.

Напомним: весной 2014 года Крым вернулся в состав России, по результатам проведенного на полуострове всенародного референдума, в ходе которого жители полуострова подавляющим большинством высказались за этот шаг. Затем власти Украины начали военную операцию против жителей восточных областей страны, которые отказались принять результаты произошедшего в Киеве в феврале того же года государственного переворота.

«Ассамблея выразила свою четкую и ясную политическую позицию, которая не изменилась. Мы продолжаем отстаивать принципы международного права, которым мы все привержены, - заявила глава ПАСЕ, подчеркнув при этом: - Мы сможем вновь работать с российскими коллегами, в том числе над проблемами... потому что утверждение полномочий - это не карт-бланш».

По словам Паскье, отсутствие диалога с Россией создавало угрозу возникновения «политического тупика» и препятствовало правозащитной деятельности, именно поэтому ассамблея в конце июня подавляющим большинством приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации в полном объеме. В то же время она напомнила, что ПАСЕ направила российским властям «многочисленные конкретные требования», касающиеся, в числе прочего, освобождения задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков, о сотрудничестве со следственной группой, расследующей гибель рейса МН17, и гарантий доступа механизмов СПЧ на территорию РФ и регионов, где Россия проводит военные операции.