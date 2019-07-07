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19:07   7 Июля 2019
Весь мир

Глава ПАСЕ заявила, что ассамблея не изменит позиции по Крыму

Глава ПАСЕ заявила, что ассамблея не изменит позиции по Крыму

Парламентская ассамблея Совета Европы нацелена на всестороннюю работу с Россией, но ее позиция по Крыму остается неизменной.

Об этом, выступая в воскресенье в Люксембурге на 28-й сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

По ее словам Россия и парламент РФ на протяжении пяти последних лет не принимали участия в работе ассамблеи, по причинам известным все – это «противоправная аннексия» полуострова Крым и конфликт в Донбассе в 2014-2015 годах.

Напомним: весной 2014 года Крым вернулся в состав России, по результатам проведенного на полуострове всенародного референдума, в ходе которого жители полуострова подавляющим большинством высказались за этот шаг. Затем власти Украины начали военную операцию против жителей восточных областей страны, которые отказались принять результаты произошедшего в Киеве в феврале того же года государственного переворота.

«Ассамблея выразила свою четкую и ясную политическую позицию, которая не изменилась. Мы продолжаем отстаивать принципы международного права, которым мы все привержены, - заявила глава ПАСЕ, подчеркнув при этом: - Мы сможем вновь работать с российскими коллегами, в том числе над проблемами... потому что утверждение полномочий - это не карт-бланш».

Глава ПАСЕ заявила, что ассамблея не изменит позиции по Крыму

По словам Паскье, отсутствие диалога с Россией создавало угрозу возникновения «политического тупика» и препятствовало правозащитной деятельности, именно поэтому ассамблея в конце июня подавляющим большинством приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации в полном объеме. В то же время она напомнила, что ПАСЕ направила российским властям «многочисленные конкретные требования», касающиеся, в числе прочего, освобождения задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков, о сотрудничестве со следственной группой, расследующей гибель рейса МН17, и гарантий доступа механизмов СПЧ на территорию РФ и регионов, где Россия проводит военные операции.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #пасе #паскье

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