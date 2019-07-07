Лондон призывает Тегеран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки

Британское Министерство иностранных дел отреагировало на заявление иранского руководства о планах превысить уровень обогащения урана, который ранее был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

«Иран нарушил условия СВПД после того, как объявил, что начнет обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который был установлен в соглашении», — сказано в документе британского МИД, который приводит ТАСС.

Лондон отмечает, что Ирану необходимо незамедлительно отменить все шаги, которые не соответствуют его обязательствам. Министерство также подчеркивает, что нужно полностью соблюдать условия ядерной сделки. Теперь Британия собирается обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры.