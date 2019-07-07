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18:24   7 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Легкомоторный самолет разбился под Полтавой, один человек погиб

Легкомоторный самолет разбился под Полтавой, один человек погиб

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о крушении легкомоторного самолета в Полтавской области.

«В селе Плехов самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб один человек и один человек травмирован», - сообщает ведомство.

При этом уточняется, что после падения воздушного судна пожара не возникло.

Информации о марке разбившегося самолета и причинах его падения к настоящему моменту не поступало.  Подробности произошедшего выясняются.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #крушение #полтавскаяобласть #самолеит

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