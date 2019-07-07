Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о крушении легкомоторного самолета в Полтавской области.

«В селе Плехов самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб один человек и один человек травмирован», - сообщает ведомство.

При этом уточняется, что после падения воздушного судна пожара не возникло.

Информации о марке разбившегося самолета и причинах его падения к настоящему моменту не поступало. Подробности произошедшего выясняются.