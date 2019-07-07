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17:59   7 Июля 2019
Россия

Иркутские власти проводят проверку в отношении отстраненного мэра Нижнеудинского района

Иркутские власти проводят проверку в отношении отстраненного мэра Нижнеудинского района

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила о намерении провести проверку в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который ранее был отстранен о работы из-за сообщений об использовании им коммунальных служб для расчистки собственного земельного участка.

Ранее в воскресенье сообщалось, что основанием для отстранения Сергея Худоногова от исполнения служебных обязанностей стало соответствующее требование вице-премьера Виталия Мутко, в связи с появившимся в социальных сетях видеороликом, на котором запечатлена работа коммунальных служб, откачивающих воду и расчищающих от мусора пострадавший от наводнения земельный участок, предположительно принадлежащий мэру Нижнеудинского района.

Как отмечается в заявлении пресс-службы областной администрации, губернатор региона Сергей Левченко примет решение по окончании проверки.

Напомним: в результате мощнейшего за четверть века поводка в Иркутской области, вызванного проливными дождями. С 25 июня были подтоплены 107 населенных пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском,Чуйском, Зиминском и Куйтунском районах.  Жертвами наводнения, по последним данным, стали 22 человека.

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Автор: Александр Люблинский
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