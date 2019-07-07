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17:28   7 Июля 2019
Весь мир

Автобус с гражданами Украины перевернулся в Польше

Автобус с гражданами Украины перевернулся в Польше

Восемь человек пострадали на юго-западе Польши, где водитель уснул за рулем автобуса, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Как сообщает в воскресенье воеводское управление автострад и дорог, ДТП произошло в Опольском воеводстве вблизи населенного пункта Большие Янковицы.

«На автостраде А4, между Ополе и Бжегем в районе Больших Янкович съехал с дороги и перевернулся автобус, перевозивший 37 граждан Украины, в том числе одного ребенка», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что все пассажиры, в том числе восемь пострадавших смогли самостоятельно выбраться из автобуса, угрозы для жизни нет.

На трассе А4, где произошло ДТП, движение в настоящее время затруднено.

Ранее сообщалось, что в Германии на автостраде А44 в ночь на воскресенье перевернулся рейсовый автобус, в результате чего пострадали 40 человек, из них десять пострадавших получили серьезные ранения.

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Автор: Александр Люблинский
#польша #дтп #автобус #украинцы

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