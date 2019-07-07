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17:10   7 Июля 2019
Весь мир

Сорок человек пострадали в Германии, где перевернулся рейсовый автобус

Сорок человек пострадали в Германии, где перевернулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус перевернулся в Германии на шоссе  A44 поблизости от города Лихтенау минувшей ночью, в результате чего пострадали 40 человек.

О происшествии в воскресенье сообщает газета Welt, отмечая, что из сорока пострадавших 10 человек, включая двух водителей, получили серьезные травмы.

Как уточняет издание, движение на шоссе было остановлено в течение четырех часов после ДТП. К настоящему моменту причина, по которой водитель утратил контроль над транспортным средством и допустил его переворачивание, неизвестна. Проводится расследование.

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Автор: Александр Люблинский
#дтп #германия #пассажиры #лихтенау #рейсовыйавтобус

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