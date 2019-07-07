Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил председателем Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого. Указ о назначении появился на сайте президента страны.

Виталий Комарницкий является уроженцем Крыма. В 2007 году он занял должность ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.

Ранее Зеленский назначил на должность своего внештатного советника Андрея Загороднюка. А на пост главы Донецкой области - Павла Кириленко.