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 МИД РФ активно занимается делом задержанных в Ливии россиян

МИД РФ активно занимается делом задержанных в Ливии россиян
Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации

Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации

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16:56   7 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации

Зеленский назначил нового главу Луганской областной госадминистрации

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил председателем Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого. Указ о назначении появился на сайте президента страны.

Виталий Комарницкий является уроженцем Крыма. В 2007 году он занял должность ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.

Ранее Зеленский назначил на должность своего внештатного советника Андрея Загороднюка. А на пост главы Донецкой области - Павла Кириленко.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #луганская область #зеленский

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