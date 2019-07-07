В пятницу, 5 июля, стало известно о задержании двух российских социологов в Ливии, которые являются членами Фонда защиты национальных ценностей. Граждан РФ обвинили во вмешательстве в выборы, которых в стране и вовсе не было, так как сейчас там идет ожесточенная гражданская война.

Инцидент в Ливии является лишь одним из эпизодов противостояния России и Запада, которое продолжается еще со времен Советского Союза, пишет ФАН. Сдав геополитические позиции в непростые для страны 90-е годы, РФ наверстала их сейчас.

Кроме немалых успехов во внутренней политике и внушительном росте уровня жизни с тех пор, можно вспомнить целый ряд успешных примеров и внешней: триумфальная операция в Сирии по борьбе с террористами, строительство «Турецкого» и «Северного» газопроводов, чему сейчас Запад активно пытается препятствовать.

Россия при этом блокирует удобные для США, но неудобные для других государств резолюции в ООН, а ПАСЕ не может полноценно работать без российской делегации, что доказало возвращение РФ в 2019 году. Без российской стороны нормально работать из-за санкций Запада не могут и европейские бизнесмены. Чаще ограничительные меры вставляют палки в колеса тем, кто их ввел.

Пытаясь как-то отомстить РФ и выйти из сложного положения, в которое сами же себя и поместили, США и их партнеры готовы пойти на многое. Но проще всего западным силам незаконно арестовывать обычных российских граждан. И примеров тому множество.

До сих пор гремит история с арестом россиянки Марии Бутиной в США. Женщину голословно обвинили в «сговоре с целью работы иноагентом» в интересах России. В итоге гражданка РФ оказалась за решеткой.

Российский разработчик игр Олег Тищенко пытался купить на eBay инструкцию по управлению истребителем F-16, текст которой находится в открытом доступе. Документ ему был необходим, чтобы создать реалистичный симулятор. Не являясь гражданином США, юноша мог лишь с ограничениями участвовать в аукционе. Ему согласился помочь житель Техаса Кеннет Салливан. Однако вскоре американцу предъявили обвинения, но позже сняли, вскоре обвинив россиянина Тищенко. Разработчику грозили 10 лет тюрьмы, он отделался одним годом заключения, пойдя на сделку.

Многие помнят и долгую историю россиянина Виктора Бута, которого осудили в Соединенных Штатах в 2012 году. Он получил 25 лет колонии за якобы намерение незаконно торговать оружием и поддерживать терроризм. В МИД РФ отметили, что приговор россиянину — политический заказ, а решение суда является «необоснованным и ангажированным».

В мае прошлого года на Украине, где нынче правят антироссийские настроения, задержали главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Мужчину с российским и украинским гражданствами обвинили в «госизмене», поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР и нелегальном обороте оружия. Вскоре Вышинского арестовали.

Российского летчика Константина Ярошенко в 2010 году похитили в Либерии и отправили в США. Там мужчину обвинили в сговоре с целью перевозки крупной партии кокаина. Россиянин подвергся пыткам, а после получил 20 лет тюрьмы.

Аналогичные шаги Запад сейчас предпринимает и в Ливии, где местные власти арестовали российских социологов. Ситуацию осложняет и отсутствие в стране руководства как такового, ведь сейчас в ливийском государстве идет гражданская война. С одной стороны власти в Ливии добивается Правительство национального согласия (ПНС), с другой — генерал Халифа Хафтар, объявленный ПНС военным преступником.

В Ливии граждане РФ работали в рамках деятельности Фонда защиты национальных ценностей, выполняя исследовательские и социологические задачи. Глава организации Александр Малькевич подтвердил эту информацию.

«Схватили двух российских ученых, которые абсолютно открыто и гласно проводили исследования в Ливии», — сообщил он.

Российский лидер Владимир Путин, ранее комментируя кризис в Ливии, заявил, что РФ поддерживает равные отношения с обеими сторонами конфликта в этом государстве. Вмешиваться во внутренние дела страны Москва не намерена. По словам Путина, РФ всегда готова сотрудничать.

Обе стороны противостояния в Ливии имеют своих союзников среди западных государств. И это не удивительно, ведь без такого рода поддержки сторона не смогла бы продержаться такое время. Участие российских ученых, даже в форме социологических исследований в Ливии, не заинтересованный в установлении в Ливии мира Запад воспринимает с большой опаской. Именно в этом отношении западных элит к РФ кроется и причина для ареста ученых.