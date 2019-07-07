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16:47   7 Июля 2019
Россия

Суд на два месяца арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море

Суд на два месяца арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море

Капитан прогулочного катера, который перевернулся и затонул в пятницу в Черном море неподалеку от поселка Джубга, в результате чего погибли два человека, в воскресенье предстал перед судом в Туапсинском районе Краснодарского края и был арестован на два месяца.

Об этом журналистам рассказал Максим Степаненко – Туапсинский транспортный прокурор.

По его словам Транспортная прокуратура Туапсинского района поддержала ходатайство Южного СУ на транспорте СК России о заключении под стражу капитана прогулочного судна в качестве меры пресечения.

«Данное ходатайство удовлетворено судом, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток», - добавил Степаненко.

Ранее сообщалось, что перевернувшееся вблизи поселка Джубга прогулочное судно вышло в море с пятикратным перегрузом, при вместимости 12 человек на его борту находилось 55 пассажиров. Позже выяснилось, что у судовладельца не только не было лицензии на пассажироперевозки морским транспортом, он даже не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

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Автор: Александр Люблинский
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