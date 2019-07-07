Германия призвала Иран не принимать шаги, противоречащие СВПД

Берлин настаивает на том, чтобы Иран прекратил и отменил любые действия, которые противоречат обязательствам страны по СВПД. Об этом 7 июля заявили в МИД ФРГ.

В ведомстве отметили, что к Ирану неоднократно обращались Франция, Германия и Великобритания, а также ЕС с призывом не принимать никаких мер, которые еще больше могут подорвать ядерную сделку.

«Мы настоятельно призываем Иран прекратить и отменить любые шаги, которые не соответствуют обязательствам Ирана по СВПД», — говорится в заявлении МИД ФРГ.

Дипломаты считают, что данные шаги Тегерана «включают в себя превышение лимита для запасов низкообогащенного урана».

Ранее 7 июля Иран заявил, что начался второй этап сокращения обязательств по ядерной сделке. В частности, стартует процесс обогащения урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренного ядерной сделкой.