Данные экзитполов демонстрируют лидерство оппозиции на выборах в греческий парламент

На проходящих в воскресенье, 7 июня, досрочных парламентских выборах в Греции оппозиционная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса на 10% обгоняет правящую партию САРИЗА. Об этом говорят данные экзитполов.

С такими показателями греческая оппозиция может завоевать абсолютное большинство мест в 300-местном парламенте страны. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на избирательном участке сообщил, что эти выборы являются «решающей битвой».

Ранее греческий парламент распустили после того, как правящий блок во главе с партией САРИЗА в мае проиграл на выборах в Европарламент. О проведении досрочных выборов Ципрас заявил 26 мая.