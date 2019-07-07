ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, представляющую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальное средство политического и экономического давления на зависимых от поставок энергетических ресурсов государств.

Поправку в документ внесли парламентарии из США. Автором резолюции «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» выступила парламентарий из Литвы Рута Милюте.

В документе выражена обеспокоенность в связи с «коррупционной практикой, в частности в рамках государственных монополий, работающих в энергетическом секторе». Кроме того, отмечается важность развития диалога между государствами, экспортирующими, импортирующими энергоресурсы, а также осуществляющими транзит.

Резолюция призывает руководство стран-участников ОБСЕ не использовать энергоресурсы как инструмент подчинения или оказания давления на страны, которые зависят от поставок этих ресурсов.