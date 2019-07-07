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 Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами
16:05   7 Июля 2019
Весь мир

Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

Немецкое спасательное судно Alan Kurdi, которое в пятницу подобрало в Средиземном море 65 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Европы на переполненной надувной лодке, не смогло войти в порт Мальты из-за запрета местных властей.

Об этом в воскресенье сообщает издание Bild, ссылаясь на неназванного представителя армии.

«У них нет разрешения проникать в территориальные воды Мальты», - приводит газета слова представителя Вооруженных сил Мальты.

Как отмечается, владельцем судна Alan Kurdi является немецкая неправительственная организация Sea-Eye, которая рассчитывает, что все-таки сможет добиться от властей Мальты безопасного убежища для спасенных нелегалов.

«Мы убеждены, что Мальта предоставит нам безопасное убежище, как только Германия и другие страны ЕС предложат принять (спасенных) людей», - заявила представитель НПО Карлотта Вейбл.

Напомним: ранее бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что проблему незаконной миграции не удастся решить до тех пор, пока не будет запрещена деятельность НКО, которые доставляют в Европу всех спасенных в Средиземном море нелегалов. По его мнению, нелегальных мигрантов необходимо возвращать на родину, либо отправлять в какую-то транзитную страну, тогда поток беженцев из Африки удастся остановить.

Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

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Автор: Александр Люблинский
#мигранты #порт #мальта #нелегалы

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