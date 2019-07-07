ВС Ирана разработали собственную систему связи

Собственная система связи для передачи голосовой информации и других данных разработали специалисты для Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом сообщил командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами, пишет агентство Tasnim.

Систему назвали «Сепер-110». Эксперты считают, что с ее помощью можно будет повысить мобильность систем управления и контроля, используемых силами элитных частей ВС Ирана.

«Сепер-110» можно устанавливать на различную военную технику на земле, под водой и в воздухе. Ее можно использовать во время наступательных операций. Кроме того, как утверждает агентство, иранская система неуязвима для взломов, прослушивания, радио- и электромагнитных помех.