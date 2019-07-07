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15:42   7 Июля 2019
Весь мир

Железнодорожный терминал закрыли в Гонконге из-за массовой акции протеста

Железнодорожный терминал закрыли в Гонконге из-за массовой акции протеста

Участники манифестации против поправки в закон об экстрадиции из Гонконга в материковую часть Китая устроили акцию на территории терминала высокоскоростной железной дороги, из-за чего терминал был временно закрыт.

Об этом в воскресенье сообщает издание Hong Kong Free Press. Как отмечается, большое число протестующих сконцентрировалось на станции Остин. Помимо того, что из-за скопления людей станция была на время закрыта, также там были открыты пункты первой медицинской помощи.

Напомним: беспорядки вспыхнули в Гонконге в связи с проектом поправок об экстрадиции на материковую часть Китая преступников и подозреваемых. В понедельник 1 июля толпа протестующих в Гонконге после многочасовой акции протеста у здания парламента ворвалась в зал заседаний. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам выступила с осуждением агрессивных действий манифестантов, а власти КНР потребовали привлечь к ответственности зачинщиков и участников штурма.

 

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Автор: Александр Люблинский
#китай #протесты #экстрадиция #гонконг

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