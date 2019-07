Железнодорожный терминал закрыли в Гонконге из-за массовой акции протеста

Участники манифестации против поправки в закон об экстрадиции из Гонконга в материковую часть Китая устроили акцию на территории терминала высокоскоростной железной дороги, из-за чего терминал был временно закрыт.

Об этом в воскресенье сообщает издание Hong Kong Free Press. Как отмечается, большое число протестующих сконцентрировалось на станции Остин. Помимо того, что из-за скопления людей станция была на время закрыта, также там были открыты пункты первой медицинской помощи.

Напомним: беспорядки вспыхнули в Гонконге в связи с проектом поправок об экстрадиции на материковую часть Китая преступников и подозреваемых. В понедельник 1 июля толпа протестующих в Гонконге после многочасовой акции протеста у здания парламента ворвалась в зал заседаний. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам выступила с осуждением агрессивных действий манифестантов, а власти КНР потребовали привлечь к ответственности зачинщиков и участников штурма.

First aid stations dot the site, as crowds disperse. Some protesters are sat in nearby Austin MTR station. pic.twitter.com/y9TBYvS7Ji