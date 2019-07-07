Трамп заявил, что оговорился во время выступления в честь Дня независимости из-за дождя

Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему он оговорился во время праздничной речи в честь Дня независимости. Ошибка случилась из-за неисправной работы телесуфлера во время сильного дождя.

Во время своего выступления Трамп перечислил успехи Континентальной армии в переправе через Делавэр и битве при Йорктауне, а потом заявил, что солдаты захватили аэропорты. При этом первый полет самолета, который построили братья Райт, состоялся в 1903 году.

Кроме того, во время рассказа о Войне за независимость Трамп упомянул события у форта Макгенри, которые на самом деле произошли во время англо-американской войны в 1812–1815 годах. В итоге пользователи сети упрекнули президента США в том, что он плохо знает историю своей страны.