Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ активно занимается делом задержанных в Ливии россиян

МИД РФ активно занимается делом задержанных в Ливии россиян

 Соловьев предположил, что Зеленский начал осознавать ужас, в который он ввязался

Соловьев предположил, что Зеленский начал осознавать ужас, в который он ввязался
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

 Кандидат от партии Зеленского заявил, что отключение воды в Крыму вредит украинцам

Кандидат от партии Зеленского заявил, что отключение воды в Крыму вредит украинцам
Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

 ВС Ирана разработали собственную систему связи

ВС Ирана разработали собственную систему связи
МИД РФ активно занимается делом задержанных в Ливии россиян

МИД РФ активно занимается делом задержанных в Ливии россиян

 Соловьев предположил, что Зеленский начал осознавать ужас, в который он ввязался

Соловьев предположил, что Зеленский начал осознавать ужас, в который он ввязался
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

 Кандидат от партии Зеленского заявил, что отключение воды в Крыму вредит украинцам

Кандидат от партии Зеленского заявил, что отключение воды в Крыму вредит украинцам
Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

 ВС Ирана разработали собственную систему связи

ВС Ирана разработали собственную систему связи
15:35   7 Июля 2019
Весь мир

Трамп заявил, что оговорился во время выступления в честь Дня независимости из-за дождя

Трамп заявил, что оговорился во время выступления в честь Дня независимости из-за дождя

Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему он оговорился во время праздничной речи в честь Дня независимости. Ошибка случилась из-за неисправной работы телесуфлера во время сильного дождя.

Во время своего выступления Трамп перечислил успехи Континентальной армии в переправе через Делавэр и битве при Йорктауне, а потом заявил, что солдаты захватили аэропорты. При этом первый полет самолета, который построили братья Райт, состоялся в 1903 году. 

Кроме того, во время рассказа о Войне за независимость Трамп упомянул события у форта Макгенри, которые на самом деле произошли во время англо-американской войны в 1812–1815 годах. В итоге пользователи сети упрекнули президента США в том, что он плохо знает историю своей страны.

«Был очень сильный дождь, я стоял под дождем, телесуфлер отключился. Он работал, а потом в конце просто отключился, ему настал «капут», — позже объяснился американский лидер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #трамп #день независимости

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...