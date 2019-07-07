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Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

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15:16   7 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины открыли огонь по съемочной группе российского телеканала «Звезда», находившейся в поселке Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики.

Как сообщается на сайте телеканала, по предварительной информации. В результате обстрела журналисты не пострадали.

«Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по району», - говорится в сообщении.

В минувший вторник под огонь украинских силовиков в окрестностях Донецка попали корреспондент и оператор ВГТРК. Как рассказал позже журналист Андрей Руденко, съемочная группа работала в жилом секторе поселка Александровка, когда со стороны Вооруженных сил Украины был нанесен удар по этому району.

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Автор: Александр Люблинский
#донбасс #украина #всу #днр #журналисты

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