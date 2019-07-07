МИД РФ активно занимается делом задержанных в Ливии россиян

Министерство иностранных дел активно занимается делом задержания российских исследователей в Ливии. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале журналиста, главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича «Media Малькевич». Он отметил, что над вопросом работает и российское посольство.

«Однако важно понимать, что это Посольство России в Тунисе! Временный поверенный в делах России в Тунисе фактически занимается и Тунисом, и Ливией», — заметил он.

По словам Малькевича, нельзя говорить о том, что российские дипломаты получили доступ ко всем процессам, ведь они находятся в Тунисе, а российские граждане арестованы в Ливии. Российские посольство, заметил журналист, направило ноту в МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, требуя предоставить исчерпывающую информацию о факте и причинах задержания граждан РФ.

Исследовательская группа ФЗНЦ из трех российских граждан занималась в Ливии социологическими, культурологическими и политическими исследованиями. Социолог-культуролог Александр Прокофьев спокойно покинул страну и вернулся в Россию, а социолог-руководитель группы Максим Шугалей и медик, арабист, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, у которого двойное гражданство — РФ и Иордании, были задержаны перед отъездом. По данным Малькевича, в настоящее время они находятся в тюрьме Майтиго, расположенной близ Триполи.

Ранее ряд российских СМИ, переняв «подачу» западных коллег о задержании социологов в Ливии, в погоне за рейтингом опубликовали недостоверную информацию о произошедшем. Не думая о последствиях «слива» многие даже не удосужились уточнить детали в ФЗНЦ.

Обвинительными заголовками по делу социологов пестрили без малого полсотни СМИ, среди которых были и вполне известные издания, такие как ТАСС, «Известия», «Взгляд», «Форбс», РБК. Все они подхватили «версию», попросту слитую американским агентством Bloomberg.

Ранее Малькевич заявлял, что с ливийскими властями в последние дни активно велись переговоры об освобождении граждан, однако из-за утечки информации с соответствующей подачей, прокуратура Ливии предъявила россиянам официальное обвинение.