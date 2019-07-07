Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ активно занимается делом задержанных в Ливии россиян

МИД РФ активно занимается делом задержанных в Ливии россиян

 Соловьев предположил, что Зеленский начал осознавать ужас, в который он ввязался

Соловьев предположил, что Зеленский начал осознавать ужас, в который он ввязался
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

 Кандидат от партии Зеленского заявил, что отключение воды в Крыму вредит украинцам

Кандидат от партии Зеленского заявил, что отключение воды в Крыму вредит украинцам
Данные экзитполов демонстрируют лидерство оппозиции на выборах в греческий парламент

Данные экзитполов демонстрируют лидерство оппозиции на выборах в греческий парламент

 Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами
МИД РФ активно занимается делом задержанных в Ливии россиян

МИД РФ активно занимается делом задержанных в Ливии россиян

 Соловьев предположил, что Зеленский начал осознавать ужас, в который он ввязался

Соловьев предположил, что Зеленский начал осознавать ужас, в который он ввязался
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

 Кандидат от партии Зеленского заявил, что отключение воды в Крыму вредит украинцам

Кандидат от партии Зеленского заявил, что отключение воды в Крыму вредит украинцам
Данные экзитполов демонстрируют лидерство оппозиции на выборах в греческий парламент

Данные экзитполов демонстрируют лидерство оппозиции на выборах в греческий парламент

 Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами
14:58   7 Июля 2019
Россия

Росстат перечислил самые подорожавшие по итогам прошлого года продукты

Росстат перечислил самые подорожавшие по итогам прошлого года продукты

По результатам минувшего года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, сообщает РБК со ссылкой на информацию Росстата.

В прошлом году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8 процентов соответственно. Это превышает уровень инфляции в 17 раз. Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко заявил, что рост стоимости пшена объясняется сокращением посевных площадей просо, так как пшено не пользуется высокой популярностью у покупателей.

На третьем месте по росту в цене оказалось газомоторное топливо, подорожавшее на 30,8%, из-за серьезного повышения ценовой конъюнктуры рынка нефти.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#продукты #цены #торговля #росстат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...