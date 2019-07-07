Росстат перечислил самые подорожавшие по итогам прошлого года продукты

По результатам минувшего года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, сообщает РБК со ссылкой на информацию Росстата.

В прошлом году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8 процентов соответственно. Это превышает уровень инфляции в 17 раз. Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко заявил, что рост стоимости пшена объясняется сокращением посевных площадей просо, так как пшено не пользуется высокой популярностью у покупателей.

На третьем месте по росту в цене оказалось газомоторное топливо, подорожавшее на 30,8%, из-за серьезного повышения ценовой конъюнктуры рынка нефти.