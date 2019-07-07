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15:05   7 Июля 2019
Россия

Соловьев предположил, что Зеленский начал осознавать ужас, в который он ввязался

Соловьев предположил, что Зеленский начал осознавать ужас, в который он ввязался

Телеведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев прокомментировал набирающий популярность в сети ролик, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя странно.

Во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде Зеленский заметно нервничает, часто вертит головой и пьет много воды. Выражение его лица меняется несколько раз.

Соловьев на своей странице в Instagram написал, что, по его мнению, такое поведение может говорить о том, что украинский лидер не сразу понял, какая ответственность легла на его плечи. И это стало для него серьезным испытанием.

«Что с Зеленским? Тяжелое похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался. Жизнь не сериал», — написал журналист. 

Соловьев предполагает, что политическое будущее Зеленского во многом зависит от его личных качеств и команды. По его мысли, быть «просто хорошим парнем» недостаточно.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #соловьев #зеленский

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