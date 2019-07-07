Аэропорт «Домодедово» проверяют из-за сообщения о минировании двух самолетов

Экстренные службы российской столицы проверяют поступившие через соцсети сообщения о якобы заложенных на двух самолетах и в столичном аэропорту «Домодедово» взрывных устройствах. Об этом осведомленный источник сообщил ИА «Политика сегодня».

В поступившем сообщении сказано о трех взрывных устройствах. Два из якобы находятся в багаже авиалайнеров, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно спрятано в зоне вылета в самом здании воздушной гавани.

Поступившую информацию в настоящее время проверяют правоохранительные органы и службы аэропорта. Багаж якобы заминированных самолетов отправили осматривать повторно.