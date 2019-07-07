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13:57   7 Июля 2019
Россия

Президент РФ записал обращение в честь 45-летнего юбилея БАМа

Президент РФ записал обращение в честь 45-летнего юбилея БАМа

Президент Российской Федерации Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа), а также жителям всех населенных пунктов, расположенных на данной магистрали, поздравив их с 45-летием старта строительства.

«Это много больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей», — сказано в видеообращении, которое появилось в воскресенье на официальном сайте Кремля.

Президент также заявил о подвиге, который день за днем совершали строители БАМа. Путин также напомнил, что о необходимости такой магистрали для подъема Сибири и Дальнего Востока говорилось еще в начале прошлого века и уже тогда понимали, что это задача одна из самых сложных. По словам российского лидера, БАМ стал всенародным проектом.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #поздравление #бам

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