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Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ с осуждением неонацизма

Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ с осуждением неонацизма

 ПА ОБСЕ предлагает использовать базы Интерпола для выявления террористов

ПА ОБСЕ предлагает использовать базы Интерпола для выявления террористов
14:16   7 Июля 2019
Весь мир

ПА ОБСЕ предлагает использовать базы Интерпола для выявления террористов

ПА ОБСЕ предлагает использовать базы Интерпола для выявления террористов

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ на заседании 7 июля одобрил принятие резолюции о мерах по борьбе с перемещением иностранных боевиков.

В документе говорится, что национальные органы власти должны задействовать в этом вопросе все существующие базы данных, в том числе базы данных Интерпола и обеспечить осведомленным органам доступ к ним.

Кроме того, резолюция призывает расширить сотрудничество «с частным сектором, особенно с компаниями, работающими в секторе информационно-коммуникационных технологий» для сбора данных о террористах. 

Также ПА ОБСЕ рекомендует странам-участницам сформировать национальные системы информации о пассажирах, опираясь в том числе на стандарты Международной организации гражданской авиации.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #политика #интерпол #па обсе

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