ПА ОБСЕ предлагает использовать базы Интерпола для выявления террористов

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ на заседании 7 июля одобрил принятие резолюции о мерах по борьбе с перемещением иностранных боевиков.

В документе говорится, что национальные органы власти должны задействовать в этом вопросе все существующие базы данных, в том числе базы данных Интерпола и обеспечить осведомленным органам доступ к ним.

Кроме того, резолюция призывает расширить сотрудничество «с частным сектором, особенно с компаниями, работающими в секторе информационно-коммуникационных технологий» для сбора данных о террористах.

Также ПА ОБСЕ рекомендует странам-участницам сформировать национальные системы информации о пассажирах, опираясь в том числе на стандарты Международной организации гражданской авиации.