Эксперт объяснил, почему Запад всеми силами пытается сохранить террористов в Идлибе

Информационная компания Запада по дискредитации усилий Сирии и РФ направленных на противодействие террористам в провинции Идлиб продолжается.

В очередной раз, сирийскую армию бездоказательно обвинили в нанесении ударов по школам, госпиталям и другой гражданской инфраструктуре на территории Идлибской зоны деэскалации. С соответствующим заявлением на днях выступил заместитель координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Марк Куттс.

По его словам, в Маарет ан-Нумане в машине скорой помощи были убиты «трое наших коллег по гуманитарной работе». В качестве доказательства Куттс ссылается на видеозапись происшествия, опубликованную в социальных сетях в аккаунтах организации «Белые каски», уже не раз уличенной в производстве фейковых видео. Сами сотрудники организации признаются в создании фейков – так в мае текущего года семеро сотрудников этой организации рассказали, что съемки последствий «химической атаки» в городе Дума в апреле 2018 года были постановочными.

Об этом в воскресенье сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая также, что в Идлиб для сбора информации направились сотрудники американских телеканалов CBS и Fox News, которые не получили у властей страны аккредитации на освещение конфликта, зато активно сотрудничают с террористами в процессе съемок своих репортажей.

При этом западные СМИ намеренно умалчивают о деятельности террористов в Большом Идлибе, которые дестабилизируют ситуацию и угрожают безопасности мирного населения, ежедневно нарушая режим прекращения огня, обстреливая граничащие с зоной деэскалации населенные пункты и атакуя позиции правительственной армии. В то же время они акцентируют внимание на ответных действиях САА (сирийской арабской армии), которая просто обязана отвечать на атаки террористов.

Ситуацию в беседе с ФАН прокомментировал заведующий кафедрой социологии и политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, заявления, подобные том, что сделал Куттс, вполне закономерны, так как коллективный Запад продолжает всеми силами мешать официальному Дамаску решать проблему Большого Идлиба.

«К великому сожалению — это закономерное заявление Куттса. Изначально еще из уст президента США звучала защитная речь в адрес тех, кто находится в Идлибе. Он даже пригрозил ракетным ударом, если там вдруг будут проводиться какие-то боевые действия правительственными войсками Сирии», — напомнил эксперт.

Это объясняется тем, что в указанной зоне остался один — последний — оплот террористов и Запад заинтересован в сохранении этого «баланса сил» в Сирии против президента страны Башара Асада. Благодаря этому «балансу» у Запада остается теоретическая возможность продолжать расшатывать ситуацию на всем Ближнем востоке, так что Идлиб можно назвать американским рычагом влияния.