Неизвестный захватил заложницу в одном из кредитных учреждений в Одессе, власти ведут со злоумышленником переговоры. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. Инцидент произошел в одном из зданий по улице Черноморского Казачества. Известно, что заложница является сотрудницей финансовой организации «Готiвочка».

Сейчас на месте происшествия находится руководство региональной полиции. На место происшествия, по данным местных СМИ, прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов. Градоначальник предложил преступнику обменять заложницу на себя. В настоящий момент переговоры продолжаются.