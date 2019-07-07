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13:26   7 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Злоумышленник захватил в заложники женщину в Одессе

Злоумышленник захватил в заложники женщину в Одессе

Неизвестный захватил заложницу в одном из кредитных учреждений в Одессе, власти ведут со злоумышленником переговоры. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. Инцидент произошел в одном из зданий по улице Черноморского Казачества. Известно, что заложница является сотрудницей финансовой организации «Готiвочка».

Сейчас на месте происшествия находится руководство региональной полиции. На место происшествия, по данным местных СМИ, прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов. Градоначальник предложил преступнику обменять заложницу на себя. В настоящий момент переговоры продолжаются.

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Автор: Алла Ларионова
#одесса #заложница

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