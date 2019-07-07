Кандидат от партии Зеленского заявил, что отключение воды в Крыму вредит украинцам

Кандидат в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетьманцев убежден, что Украина вредит своим же гражданам, отключая водоснабжение в Крыму. По его словам, это не способ решить проблемы. Его цитирует телеканал ATR.

При этом в партии пока не сформирована единая позиция по поводу поставок воды в Крым.

«Я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля над нашими территориями», — сказал Гетьманцев.

Ранее Украина обеспечивала около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде благодаря каналу, идущему от Днепра. Эта вода использовалась для полива 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была прекращена.

Позже эту проблему удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.