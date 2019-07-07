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13:16   7 Июля 2019
Россия

Синоптики выяснили, когда в Москву вернется тепло

Синоптики выяснили, когда в Москву вернется тепло

Теплая погода вернется в российскую столицу во второй половине июля, предстоящая рабочая неделя кардинального потепления не предвещает, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слова которого приводит ТАСС. По данным синоптиков, температура воздуха к следующим выходным в Москве может даже опуститься до 16-18 градусов.

«Сейчас погода прохладная, но она не осенняя, скорее, майская. По расчетам, температурный фон будет ниже нормы на пару градусов, до конца рабочей недели преобладающая температура днем будет около 20 градусов», — сообщил специалист.

Видьфанд также посоветовал жителям и гостям столицы наслаждаться нынешней погодой, предупредив, что к выходным Москву ждут еще более низцие температуры. Летняя погода, по его словам, вернется в город во второй половине текущего месяца.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #лето #гидрометцентр

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