Более 90% украинцев живут в режиме экономии

Девять из десяти украинцев вынуждены ограничивать себя в тратах и живут в условиях экономии.

Об этом сообщает украинское издание «сегодня», приводя результаты опроса. Проведенного организацией Research & Branding Group.

«Из-за сложного материального положения основная масса украинцев – примерно 91% опрошенных – перешла на режим экономии», - сообщает издание.

Согласно результатам опроса, средняя семья на Украине урезала расходы по четырем-пяти статьям бюджета, при этом 54% опрошенных уточнили, что вообще не поедут в отпуск, 52% - уменьшили расходы на одежду и обувь, 48% - пытаются экономить на продуктах, а 39% - на коммунальных платежах.

Также издание добавляет, что в опросе, который проходил 21-30 мая, участие приняли 2001 гражданин Украины из разных регионов страны. Погрешность выборки не превышает 2,2%.