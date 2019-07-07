ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая критикует действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывает отменить решение Москвы о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.

Документ поддерживает политику Грузии и расценивает ее как направленную на мирное разрешение конфликта.

Кроме того, резолюция призывает председательство ОБСЕ усилить меры по возобновлению полноценного присутствия ОБСЕ в Грузии с доступом ко всей территории страны в ее международно признанных границах. Украинская делегация поддержала документ, сравнив ситуацию в Грузии с «оккупацией Крыма».

При этом глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий призвал прислушаться к мнению самих народов республик.