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Мутко требует уволить главу одного из районов Иркутской области

Мутко требует уволить главу одного из районов Иркутской области

 Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург

Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург
Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

 Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе
ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

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Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179 человек

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12:46   7 Июля 2019
Россия

Мутко требует уволить главу одного из районов Иркутской области

Мутко требует уволить главу одного из районов Иркутской области

Вице-премьер России, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова после появления сообщений о том, что коммунальщики пострадавшего от сильного паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия разгула стихии в доме чиновника. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

Ранее в интернете появилось видео, запечатлевшее как сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию частного дома в Нижнеудинске. В сопровождающем тексте было сказано, что это дом главы района Сергея Худоногова, где работы ведутся в первоочередном порядке, тогда как населению никто не помогает. После этого была организована проверка, подтвердившая, что Худоногов пользовался техников в личных целях.

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Автор: Алла Ларионова
#мутко #паводок #иркутская область

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