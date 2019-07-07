Мутко требует уволить главу одного из районов Иркутской области

Вице-премьер России, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова после появления сообщений о том, что коммунальщики пострадавшего от сильного паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия разгула стихии в доме чиновника. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

Ранее в интернете появилось видео, запечатлевшее как сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию частного дома в Нижнеудинске. В сопровождающем тексте было сказано, что это дом главы района Сергея Худоногова, где работы ведутся в первоочередном порядке, тогда как населению никто не помогает. После этого была организована проверка, подтвердившая, что Худоногов пользовался техников в личных целях.