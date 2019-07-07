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 Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург

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Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179 человек

Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179 человек
12:58   7 Июля 2019
Весь мир

Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179 человек

Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179 человек

Минздрав Афганистана сообщает об увеличении  числа пострадавших в результате взрыва заминированного грузовика в городе Газни до 179 человек.

Ранее сообщалось, что в результате устроенного смертником террористического акта погибли 12 человек и более 40 пострадали. Ответственность за взрыв уже взяло на себя запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан».

Данные Минздрава страны в воскресенье приводит местный телеканал Tolo News, отмечая при этом, что большая часть пострадавших при взрыве – гражданские лица. Все они госпитализированы.

В то же время агентство Пажвак сообщает, что при взрыве пострадали не менее 36 детей.

Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента Афганистана Садик Садикки заявил:

«Террористическое нападение талибов возле частной школы в городе Газни, которое привело к гибели гражданских лиц, вызывает осуждение и является преступлением против человечности».

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #взрыв #афганистан #пострадавшие #газни

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