Берлускони намерен работать для отмены антироссийских санкций

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в четверг во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Риме пообещал ему, что будет работать, чтобы РФ все в большей степени была неотъемлемой частью Европы, а также над тем, чтобы положить конец «абсурдному режиму санкций».

Об этом сам экс-глава итальянского правительства, получивший на майских европейских выборах мандат депутата Европейского парламента, сообщил в интервью, которое появилось в воскресенье в миланском издании Il Giornale.