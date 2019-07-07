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Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург
Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

 Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

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12:34   7 Июля 2019
Весь мир

Берлускони намерен работать для отмены антироссийских санкций

Берлускони намерен работать для отмены антироссийских санкций

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в четверг во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Риме пообещал ему, что будет работать, чтобы РФ все в большей степени была неотъемлемой частью Европы, а также над тем, чтобы положить конец «абсурдному режиму санкций».

Об этом сам экс-глава итальянского правительства, получивший на майских европейских выборах мандат депутата Европейского парламента, сообщил в интервью, которое появилось в воскресенье в миланском издании Il Giornale.

«Естественно, я подтвердил ему обязательство работать, чтобы Россия все в большей степени была неотъемлемой частью Европы и свободного мира, к которому она принадлежит»,  — сообщил Берлускони, отметив, что российский президент знает об этом и ценит.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #санкции #берлускони

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