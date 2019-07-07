Косачев считает, что Россия не должна прекращать попытки донести миру свою точку зрения
Россия не должна прекращать попытки донести миру собственную точку зрения. Об этом написал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.
«Нам точно не нужно снижать усилия по донесению до мировой аудитории нашей точки зрения, ибо людям нужны альтернативные мнения, в том числе и тем 10%, кто пока ориентируется на «единственно верные» СМИ, вроде британских», — отметил сенатор.
Ранее МИД Британии сообщил, что Лондон в течение трех лет выделит около 22,5 миллиона долларов на борьбу с распространением недостоверной информации в странах Восточной Европы и на поддержку независимых СМИ в Западных Балканах.
Косачев считает, что в связи с подобным решением, могут появиться запреты против российских СМИ, а также «усиления поддержки «правильно» ориентированных журналистов во всем мире».