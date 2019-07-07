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Мутко требует уволить главу одного из районов Иркутской области

Мутко требует уволить главу одного из районов Иркутской области

 Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург

Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург
Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

 Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе
ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179 человек

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12:38   7 Июля 2019
Весь мир

Косачев считает, что Россия не должна прекращать попытки донести миру свою точку зрения

Косачев считает, что Россия не должна прекращать попытки донести миру свою точку зрения

Россия не должна прекращать попытки донести миру собственную точку зрения. Об этом написал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

«Нам точно не нужно снижать усилия по донесению до мировой аудитории нашей точки зрения, ибо людям нужны альтернативные мнения, в том числе и тем 10%, кто пока ориентируется на «единственно верные» СМИ, вроде британских», — отметил сенатор.

Ранее МИД Британии сообщил, что Лондон в течение трех лет выделит около 22,5 миллиона долларов на борьбу с распространением недостоверной информации в странах Восточной Европы и на поддержку независимых СМИ в Западных Балканах.

Косачев считает, что в связи с подобным решением, могут появиться запреты против российских СМИ, а также «усиления поддержки «правильно» ориентированных журналистов во всем мире».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #косачев #политика #сми

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