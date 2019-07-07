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 Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург

Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург
Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

 Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе
ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

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Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179 человек

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12:10   7 Июля 2019
Весь мир

Британский посол назвал администрацию Трампа «недееспособной»

Британский посол назвал администрацию Трампа «недееспособной»

Британский посол в Соединенных Штатах Ким Даррок охарактеризовал администрацию президента Дональда Трампа как «недееспособную», «неуклюжую» и «неумелую», сообщило издание Morning Post со ссылкой на серию конфиденциальных записок.

В памятках британскому правительству, которые датируются с 2017 года по настоящее время, Даррок заявил, что Трамп «излучает небезопасность» и советует чиновникам в Лондоне, что для того, чтобы  с ним справиться, обращаться с американским президентом «просто, и даже грубо».

«Мы действительно не верим, что эта администрация станет более нормальной; менее дисфункциональной; менее непредсказуемой; менее дипломатично неуклюжей и неумелой », — пишет Дарроч, отметив, что при этом Трампа не стоит списывать со счетов.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #британия #трамп #посол

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