Британский посол назвал администрацию Трампа «недееспособной»

Британский посол в Соединенных Штатах Ким Даррок охарактеризовал администрацию президента Дональда Трампа как «недееспособную», «неуклюжую» и «неумелую», сообщило издание Morning Post со ссылкой на серию конфиденциальных записок.

В памятках британскому правительству, которые датируются с 2017 года по настоящее время, Даррок заявил, что Трамп «излучает небезопасность» и советует чиновникам в Лондоне, что для того, чтобы с ним справиться, обращаться с американским президентом «просто, и даже грубо».