Россия призывает Иран не осложнять ситуацию вокруг СВПД

Москва с понимаем относится к действиям Тегерана, а также к причинам, которые их повлекли. Но при этом Ирану стоит воздержаться от мер, которые могут усложнить ситуацию вокруг ядерной сделки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

«Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших мер, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки», — подчеркнул Ульянов.

Напомним, ранее Иран объявил о еще одном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Причиной стал тот факт, что государства-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В республике заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67 процента — уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.