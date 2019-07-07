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Мутко требует уволить главу одного из районов Иркутской области

 Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург

Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург
Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

 Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе
ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179 человек

Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179 человек
12:11   7 Июля 2019
Весь мир

Россия призывает Иран не осложнять ситуацию вокруг СВПД

Россия призывает Иран не осложнять ситуацию вокруг СВПД

Москва с понимаем относится к действиям Тегерана, а также к причинам, которые их повлекли. Но при этом Ирану стоит воздержаться от мер, которые могут усложнить ситуацию вокруг ядерной сделки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

«Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших мер, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки», — подчеркнул Ульянов.

Напомним, ранее Иран объявил о еще одном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Причиной стал тот факт, что государства-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В республике заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67 процента — уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #иран #ядерная сделка #свпд

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