Россия призывает Иран не осложнять ситуацию вокруг СВПД
Москва с понимаем относится к действиям Тегерана, а также к причинам, которые их повлекли. Но при этом Ирану стоит воздержаться от мер, которые могут усложнить ситуацию вокруг ядерной сделки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
«Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших мер, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки», — подчеркнул Ульянов.
Напомним, ранее Иран объявил о еще одном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Причиной стал тот факт, что государства-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В республике заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67 процента — уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.
#UPDATE Iran will begin enriching uranium beyond a 3.67 percent cap set by a landmark nuclear deal "in a few hours", the Islamic republic's atomic energy organisation spokesman Behrouz Kamalvandi says https://t.co/WAxvXBDiEf pic.twitter.com/kVlOubAkBV— AFP news agency (@AFP) July 7, 2019