Путин направил приветствие участникам 60-й Международной встречи ветеранов ВОВ

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников ежегодной Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения из РФ, Белоруссии и Латвии, заявил о важности проведения подобных мероприятий для воспитания у подрастающего поколения правильных духовных ценностей и сохранения традиций боевого братства.

Текст приветственной телеграммы главы государства участникам встречи, которая в 2019 году проводится в 60-й раз, опубликован на сайте Кремля.

«Наши народы плечом к плечу сражались с нацизмом, отстаивали свободу и независимость государств Европы, вместе приближали долгожданную и такую дорогую для всех Победу», - отметил президент.

Принимающей стороной встречи в 2019 году выступает РФ в лице Псковской области. Основные мероприятия проходят в Себежском районе, там же ветеранами трех государств будет зажжен традиционный Костер Дружбы.

В своем послании участникам встречи Путин отметил:

«Важно, что традиции боевого братства, закаленные на полях жестоких сражений, продолжаются несмотря на бурные изменения в мире, попытки разделить людей, исказить и переписать историю. И ваши встречи, начало которым было положено в далеком 1959 году, убедительно это подтверждают».

Также президент добавил, что подобные мероприятия, объединяющие фронтовиков, партизан, подпольщиков а также участников волонтерских и добровольческих организаций и патриотических клубов, несут высокую миссию – они сохраняют связь времен, воспитывают в будущих поколениях бережное отношение к героическим страницам нашего общего прошлого, к непреходящим нравственными духовным ценностям.

При этом глава государства выразил надежду на то, что, все участники надолго запомнят данную встречу, которая пройдет в дружественной и теплой атмосфере.