Шредер уверен, что Трамп хочет «превратить партнеров в вассалов»

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер уверен, что президент США Дональд Трамп намерен «превратить партнеров в вассалов». Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

Шредер уверен, что глава Белого дома специально уничтожает мировую экономическую систему «под флагом свободы и рыночной экономики». Кроме того, бывший немецкий канцлер выразил крайнее возмущение в связи с критикой американского посла в адрес Берлина.

«Как смеет американский посол открыто критиковать здесь оборонный бюджет Германии или нападать на нашу автомобильную промышленность?», — изумился Шредер.

По мнению экс-канцлера, правительство ФРГ должно разъяснить Вашингтону, что это не дело американской стороны.