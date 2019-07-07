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 Конюхов полетит из Москвы на Камчатку на экспериментальном самолете

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Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

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 Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

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Шредер уверен, что Трамп хочет «превратить партнеров в вассалов»

Шредер уверен, что Трамп хочет «превратить партнеров в вассалов»

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11:29   7 Июля 2019
Весь мир

Шредер уверен, что Трамп хочет «превратить партнеров в вассалов»

Шредер уверен, что Трамп хочет «превратить партнеров в вассалов»

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер уверен, что президент США Дональд Трамп намерен «превратить партнеров в вассалов». Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

Шредер уверен, что глава Белого дома специально уничтожает мировую экономическую систему «под флагом свободы и рыночной экономики». Кроме того, бывший немецкий канцлер выразил крайнее возмущение в связи с критикой американского посла в адрес Берлина.

«Как смеет американский посол открыто критиковать здесь оборонный бюджет Германии или нападать на нашу автомобильную промышленность?», — изумился Шредер.

По мнению экс-канцлера, правительство ФРГ должно разъяснить Вашингтону, что это не дело американской стороны. 

«Здесь ему не какая-то банановая республика!» — подчеркнул бывший канцлер ФРГ.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #германия #трамп #шредер

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