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11:19   7 Июля 2019
Россия

Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург

Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург

Двое пострадавших в результате взрыва бензовоза в Свердловской области в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения в Екатеринбурге, сообщает в воскресенье, 7 июня, пресс-служба Минздрава региона.

«Семеро доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу, двое из них силами санитарной авиации госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу №9 и в Городскую травматологическую больницу №36 Екатеринбурга»,  — приводит РИА Новости данные пресс-службы.

Напомним, взрыв произощел на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым из-за того, что водитель бензовоза не справился с управлением. Машина оказалась в кювете и загорелась, вскоре последовал взрыв. На цистерне ехала группа людей, которых водитель решил подбросить.

По данным властей Краснотурьинска, четыре человека стали жертвами взрыва, по меньшей мере семь получили травмы.

На момент ДТП водитель был пьян. Мужчину уже задержали.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #чп #взрыв бензовоза

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